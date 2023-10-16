"الإرشاد الزراعي": 3 أسباب وراء تشقق "الحبحب" بعد نضجه في الحقول

أوضح الإرشاد الزراعي أن تشقق ثمار "الحبحب" بعد نضجها بالحقل هو دليل على نقص الكالسيوم أو زيادة التسميد النتروجيني، إضافة إلى عدم انتظام الري.
ونصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتسميد الورقي بالكالسيوم والبورون برشه مرة كل 15 يوماً على الأوراق، والتسميد أثناء تطور الثمار بسماد عالي البوتاسيوم؛ لتعزيز نمو قشرة الحبحب وزيادة سمكها، والاعتدال بالتسميد النتروجيني، وتغطية الثمار بالحقل لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة بالمناطق الحارة بأوراق النبات والقش.
وأضاف يجب تنظيم الري وعدم الري وقت الظهيرة أو عند ارتفاع درجات الحرارة.