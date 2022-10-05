من الأمم المتحدة... "التعاون الخليجي" يدعو لتكثيف الجهود لمساعدة الصومال

وأشادت بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة الصومال لتحسين حالة حقوق الإنسان على أراضيها، وتعاونها الدائم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى حجم التحديات التي تواجه الصومال من تهديدات إرهابية، ومجاعة، وجفاف شديد، ما يؤدي إلى عدم استقرار حقوق الإنسان.