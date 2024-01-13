"شؤون الحرمين" تهيئ البث الرقمي للدروس والمحاضرات من المسجد الحرام

ويتم تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ إلكترونية رقمية ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة، وتُرفَع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة يوتيوب الخاصة بالإدارة ‏ ، أو عن طريق رابط البث المباشر الصوتي مكسلر.