المسند: اليوم دخول المربعانية.. وهذه أبرز خصائصها

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم دخول #المربعانية 7 ديسمبر، وفقاً لتقويم أم القرى.
وأضاف: أنواء ومنازل فصل #الشتاء: أولاً: نوء #المربعانية: (الإكليل والقلب والشولة).. وثانياً: نوء #الشبط: (النعايم والبلدة).. وثالثاً: نوء #العقارب: (سعد الذابح وسعد بلع).
وتابع : من خصائص #المربعانية تنخفض فيها درجة الحرارة. وعادة تكون السماء صافية، والأجرام السماوية واضحة. وعادة تشح الأمطار فيها، وتنحسر المنخفضات الجوية والبرودة تكون في داخل المنازل وخارجها، مع ظهور نجم النسر الواقع (فيقا) فجراً جهة الشرق، وفي منتصفها ظهور الفقع في الأماكن الموسومة.