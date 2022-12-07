المسند: اليوم دخول المربعانية.. وهذه أبرز خصائصها

وتابع : من خصائص #المربعانية تنخفض فيها درجة الحرارة. وعادة تكون السماء صافية، والأجرام السماوية واضحة. وعادة تشح الأمطار فيها، وتنحسر المنخفضات الجوية والبرودة تكون في داخل المنازل وخارجها، مع ظهور نجم النسر الواقع (فيقا) فجراً جهة الشرق، وفي منتصفها ظهور الفقع في الأماكن الموسومة.