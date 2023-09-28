قبل منحهم رخصة العمل.. "الطريري": اخضعوا الكهربائيين والميكانيكيين لمعايير الشهادة واختبارات الكفاءة

وفي مقاله "هل نخضع المهنيين لمعايير الجودة؟" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الطريري: "المنتجات المادية، سواء كانت مرتبطة بالاحتياجات الأساسية، كالمأكل، والمشرب، والملابس، أو مرتبطة بما يمكن وصفه بين الكماليات، والأشياء الأساسية، أو ما هو متعارف على أنه كماليات توجد لها مواصفات تبين مستوى جودتها، وهل هي مناسبة للاستهلاك، أو الاستخدام الآدمي أم لا، وذلك حرصًا على صحة الناس وحياتهم، إذ لا يمكن قبول طعام ملوث بالمبيدات، أو دواء يوجد في تركيبته الكيميائية عنصر يسبب مرضا، لذا سعت كثير من دول العالم إلى إيجاد هيئات مختصة تعرف بهيئات المواصفات، والمقاييس مهمتها وضع القواعد التي يتم بموجبها فحص البضائع المنتجة محليًا، أو مستوردة لمعرفة مناسبتها للاستهلاك والاستخدام.