عروض للطائرات الحربية ومسيرة عسكرية وعدة فعاليات... هكذا تحتفل عسير بيوم الوطن

يأتي هذا، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية ومعرض للحرف اليدوية والمنتجات العسيرية وفعاليات خاصة للأطفال، كما يشهد مقر الاحتفال بحديقة سما أبها منطقة خاصة بالكرنفال وعروضًا ترفيهية وموسيقية.