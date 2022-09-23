عروض للطائرات الحربية ومسيرة عسكرية وعدة فعاليات... هكذا تحتفل عسير بيوم الوطن

تحتفل منطقة عسير باليوم الوطني السعودي الـ92 بفعاليات كبيرة ومتنوعة من كافة المحافظات، حيث شملت الفعاليات عروضًا للطائرات الحربية ومسيرة عسكرية للقطاعات الأمنية وموكب هذه عسير ومشاركات من جميع محافظات المنطقة وعروض الفلكلور والفرق الشعبية وعروض الألعاب النارية.
يأتي هذا، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية ومعرض للحرف اليدوية والمنتجات العسيرية وفعاليات خاصة للأطفال، كما يشهد مقر الاحتفال بحديقة سما أبها منطقة خاصة بالكرنفال وعروضًا ترفيهية وموسيقية.
وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قد رفع باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 المجيد.