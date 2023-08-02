العقود الآجلة لخام برنت تصعد بنسبة 0.8%

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى انخفاضٍ كبيرٍ في مخزونات الخام الأمريكية، قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام 15.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما في حال أكّدته البيانات الرسمية التي ستصدر لاحقًا اليوم سيكون أكبر انخفاضٍ في البيانات التي يعود تاريخها لعام 1982.
من ناحية أخرى، تتزايد المخاوف بشأن الولايات المتحدة بعدما خفّضت "فيتش" التصنيف الائتماني للبلاد إلى "أيه أيه+" مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.8% أو 68 سنتًا إلى 85.59 دولار للبرميل، في الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.84% أو 68 سنتًا عند 82.05 دولار للبرميل، بعدما انخفضت أمس 0.5%.