العقود الآجلة لخام برنت تصعد بنسبة 0.8%

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام 15.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما في حال أكّدته البيانات الرسمية التي ستصدر لاحقًا اليوم سيكون أكبر انخفاضٍ في البيانات التي يعود تاريخها لعام 1982.