يبدأ بعد 4 أيام.. مطالبات بإعادة النظر في أحد شروط "جدير" لتدريب المتميزين وتوظيفهم

يُشار إلى أن التقدم لبرنامج جدارات يبدأ بعد أربعة أيام، وبالتحديد في الـ19من الشهر الحالي، ووضعت الوزارة عددًا من الشروط لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات، وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج. كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج السعودية من الجهة المختصة، وحصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية.