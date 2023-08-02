يبدأ بعد 4 أيام.. مطالبات بإعادة النظر في أحد شروط "جدير" لتدريب المتميزين وتوظيفهم

زفَّت "الموارد البشرية" أمس الأول نبأ سارًّا للخريجين بإطلاق برنامج "جدير"، الذي يهدف إلى استقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج؛ لتدريبهم، ثم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف، ومنحهم درجتين إضافيتين على الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي، وذلك بإعادة النظر في أحد شروط القبول المتمثلة في سنوات التخرج التي حُددت بألا يكون قد مضى عليه أربعة أعوام.
وبيَّن خريجون لـ"سبق" أن تحديد سنوات التخرج بعدم مُضي أربعة أعوام، والتركيز بشكل عام على حديثي التخرج، سيحرم الكثير منهم من الالتحاق بالبرنامج الذي سيفتح أبوابًا وآفاقًا جديدة للتوظيف، بجانب جدارات وغيره من البرامج المعنية بذلك. مشيرين إلى أن جميع الشروط الواردة في البرنامج، منها المعدل واشتراط التفرغ.. وغيرها، عادلة وستُمكِّن الكثيرين من الالتحاق به، غير أن تحديد سنوات التخرج بأربعة أعوام كان موضع جدل، ومحل تضجر بعضهم، بحسب ما ذكروا.
ولفتوا إلى أن بعض الخريجين معدلاتهم الجامعية عالية، ولديهم دورات تدريبية، وفي المقابل ستحرمهم سنوات التخرج من الالتحاق بالبرنامج.
وقالوا: نأمل من وزارة الموارد البشرية إعادة النظر في هذا الشرط؛ كونه سيقف عقبة أمام خريجين متميزين، لم يحالفهم الحظ في التوظيف سابقًا.
يُشار إلى أن التقدم لبرنامج جدارات يبدأ بعد أربعة أيام، وبالتحديد في الـ19من الشهر الحالي، ووضعت الوزارة عددًا من الشروط لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات، وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج. كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج السعودية من الجهة المختصة، وحصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية.
وتعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال البرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج، وتدريبهم على رأس العمل، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل داخل الوزارة، وتمكينهم من أداء مهام الوظائف المستهدفة في البرنامج.
وتسعى الوزارة من خلال برنامج "جدير" إلى تحقيق استراتيجيتها المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة، وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين للتعرف على بيئة العمل، وإعدادهم، وتأهيلهم بشكل ممنهج في المجالات المستهدفة من قِبل الوزارة. وبعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف، ومنحهم درجتين إضافيتين على الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.
ويستند البرنامج في ذلك إلى تحقيق إحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر، يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة. وستكون مدة التدريب 12 شهرًا، يكتسب خلالها المشاركون المعرفة في عدد من المراحل الرئيسية للبرنامج، هي: تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات، وممارسة مهام العمل.