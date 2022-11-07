البنك العربي الوطني anb يختتم مشاركته الفاعلة في أعمال مؤتمر سيملس السعودية

اختتم البنك العربي الوطني anb مشاركته الفاعلة في مؤتمر ومعرض "سيلمس السعودية" والذي عُقدت فعالياته على مدى يومين في الرياض تحت شعار "مستقبل المدفوعات بالمملكة "، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء والتنفيذيين المحليين والدوليين في مجال المدفوعات والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، بالنظر إلى التجربة الرائدة للبنك في مجال التحول الرقمي والمنسجمة مع توجهات رؤية المملكة 2030.
حيث استعرض ثلاث ممثلين عن anb من كبار التنفيذيين رؤية البنك حيال سلسلة من أبرز المواضيع والمحاور الحيوية المرتبطة بقطاع المدفوعات والتقنيات المالية والتجارة الإلكترونية.
فخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر وتحت عنوان: تحولات تجربة المدفوعات، واستكشاف الفرص المواتية والقضايا المحتملة للمستخدمين النهائيين في عام 2030، ألقى فيرناندو لوبيز الرئيس التنفيذي الرقمي لدى anb الضوء على الاتجاهات الرئيسة التي من المحتمل أن تؤثر على صناعة الدفع الإلكتروني خلال السنوات القادمة وتحديداً فيما يخص مدفوعات الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الشراء الفوري والدفع اللاحق، والتغيرات المتوقعة أن تطرأ على خدمات المدفوعات في المنطقة خلال السنوات القادمة.
وفي جلسة تحت عنوان: آفاق المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.. خطوة نحو جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية، تحدّث المهندس عمر بن عبد العزيز العقيل رئيس تقنية الأعمال والتحول الرقمي في anb حول التغيرات المتوقعة على الخدمات المالية في القطاع المصرفي والمالي في المملكة، وتطور العلاقة بين البنوك وشركات التقنية المالية والعملاء، والقدرة على توفير جيل جديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة الملائمة لجميع شرائح العملاء، لافتاً إلى أنه من المتوقع تضاعف الطلب على خدمات الربط التقني بحلول عام 2025.
وأشار العقيل إلى الجهود المميزة الذي بذلها anb لدعم مفهوم "المصرفية المفتوحة"، حيث يعد anb أول بنك في الشرق الأوسط يدشّن منصة خاصة (anb Connect) لتسهيل أعمال المصرفية المفتوحة والربط التقني، وذلك ضمن استراتيجية البنك السبّاقة الرامية إلى خلق فرص واعدة لإتاحة المزيد من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.
واختتم البنك anb مشاركته في فعاليات مؤتمر "سيملس" بعرض توضيحي مباشر قدّمه عبدالرحمن العنيزان الرئيس التنفيذي لاستمرارية الأعمال في anb تحت عنوان: مشهد المدفوعات وتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية في ظل رقمنة الأنظمة، حيث استعرض من خلاله مفهوم التكنولوجيا الرقمية "الفنتك" وأثره في تحسين جودة الخدمات المالية واستخداماتها الموجهة في جوهرها لدعم ومساندة الشركات وأصحاب الأعمال والمستهلكين على إدارة عملياتهم المالية ومشاريعهم بشكل أفضل، اعتمادا على البرامج والخوارزميات المتخصصة التي يجري تطبيقها على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية، وأكد العنيزان على الأهمية القصوى لعمل الضوابط اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحديدا في إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.