البنك العربي الوطني anb يختتم مشاركته الفاعلة في أعمال مؤتمر سيملس السعودية

وفي جلسة تحت عنوان: آفاق المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.. خطوة نحو جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية، تحدّث المهندس عمر بن عبد العزيز العقيل رئيس تقنية الأعمال والتحول الرقمي في anb حول التغيرات المتوقعة على الخدمات المالية في القطاع المصرفي والمالي في المملكة، وتطور العلاقة بين البنوك وشركات التقنية المالية والعملاء، والقدرة على توفير جيل جديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة الملائمة لجميع شرائح العملاء، لافتاً إلى أنه من المتوقع تضاعف الطلب على خدمات الربط التقني بحلول عام 2025.