رياح الصبا.. أجواء مغبرة وأتربة تغطي جدة وهذه حركتها خلال الساعات القادمة

سادت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، أجواء مغبرة وأتربة مثارة بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى بجدة، مدفوعة بهبوب رياح الصبا، تدنى على إثرها مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ2000 متر خاصة شمال المدينة.
وتوقعت مصادر أرصادية -وفق "طقس العرب"- تزايد كثافة الغبار في الأجواء بشكل إضافي خلال الساعتين القادمتين، على أن تتحول الرياح تدريجيًّا في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية لتتراجع نِسب الغبار بشكل تدريجي وتتحسن الأجواء في المدينة بمشيئة الله.
وفي وقت سابق اليوم نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، رابغ، خليص، الجموم، عسفان، وكذلك هدى الشام)، وتشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.