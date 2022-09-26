رياح الصبا.. أجواء مغبرة وأتربة تغطي جدة وهذه حركتها خلال الساعات القادمة

وفي وقت سابق اليوم نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، رابغ، خليص، الجموم، عسفان، وكذلك هدى الشام)، وتشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.