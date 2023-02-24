مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية مشتركة لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة

كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في عدة محافظات بالجمهورية اليمنية لعام 2023م، يستفيد منها 253659 فرداً، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.