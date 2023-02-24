مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية مشتركة لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منه 88470 فرداً، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وسيجري بموجب الاتفاقية إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار الأمراض وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للمناطق المحررة في محافظة حجة، وتحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الوفيات والمرض من خلال تحسين فرص الوصول إلى خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لبعض المديريات المحررة بمحافظة حجة وتوطينها.
تأتي هذه الاتفاقية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الرعاية الصحية الأولية التكاملية والثانوية وتعزيز خدمات التغذية العلاجية والتحصين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في اليمن.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في عدة محافظات بالجمهورية اليمنية لعام 2023م، يستفيد منها 253659 فرداً، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 179982 سلة غذائية في محافظات مأرب، والجوف، وحضرموت، وشبوة، والمهرة، وجزيرة سقطرى، والحديدة، والمناطق المحاذية لمحافظتَي حجة وصعدة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.