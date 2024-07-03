الشركة والموظف في جدة ومكتب العمل بالرياض.. "الجفري": نعاني من ضعف الربط بين "قوى" ومكاتب العمل والتأمينات

ويشرح "الجفري" المشكلة، قائلا: "تتنوَّعُ المشكلةُ إلى مشكلةٍ أُخْرى، ولشركةٍ تابعةٍ، مِن أنَّ إقامةَ الموظَّفِينَ لابُدَّ مِن صدورِهَا مِن الرِّياض، المكانُ الأوَّلُ لإنشائِهَا، وبالرغمِ مِن تحوُّلِ السجِّلِ، لا تزالُ بياناتُ العملِ علَى المكانِ السابقِ فِي الرِّياضِ، وذلكَ حسبَ «أبشر». والمشكلةُ أنْ يتمَّ الرفعُ والشَّكوَى للجهاتِ المختصَّةِ، وتُقبلُ الشكوَى وتُفتحُ تذكرةٌ، وبعدَ فترةٍ تُقفلُ التذكرةُ دونَ أيِّ تَغيُّرٍ يُذكرُ. وتتعطَّلُ مصالحُ المواطنِ ومؤسستهِ التِي أنشأهَا؛ مِن أنْ تعملَ وتُحقِّقَ الهدفَ، بلْ وتصل إلى حدِّ التخوُّفِ مِن حدوثِ غراماتٍ عليهِ؛ بسببِ ليسَ لهُ يدٌ فيهَا. ويتفاجأَ المواطنُ بأنَّ الشكوَى أُقفلتْ دونَ حلٍّ يُذكرُ، ويعودُ من جديدٍ وتُقفَلُ مرَّةً أُخْرى، ويذهبُ للمراجعةِ ويتمُّ تطمينهُ بأنَّ المشكلةَ فِي طريقِهَا للزَّوالِ، ولكنْ لَا شيءَ يحدثُ. ومعَ كثرةِ المراجعةِ بينَ العملِ والتأميناتِ، واهتمامِ الموظَّفِينَ، تبقَى الجهةُ الثَّالثةُ (قوى) دونَ مراجعةٍ، إلَّا مِن خلالِ الحاسبِ أو الهاتفِ. وعندَ الحديثِ معَ موظَّفِي العملِ، والتأميناتِ، تجدْ أنَّ حجرَ العثرةِ هُو «البرنامجُ وإرهاصاتُهُ»، وكذلكَ الأمرُ بالنسبةِ للموظَّفِينَ العاملِينَ فِي جدَّة، ومقرِّ الشركةِ جدَّة، في حينِ أنَّهم تابعُون لمكتبِ العملِ في الرِّياضِ، ولَا وسيلةَ للتَّصحيحِ".