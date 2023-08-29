5.4 ملايين زائر ومُصَلٍّ.. صورة رقمية لأبرز خدمات الحرم النبوي في 7 أيام

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقريرها الأسبوعي لأبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من 4/ 2/ 1445 إلى 11/ 2/ 1445هـ.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، أن إجمالي عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ (٥,٤٥٢,٥٠٤) مُصَلين وزائرين، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، بلغ (٤٣٥,١٥٩).
وبيّنت، عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (127.822) مستفيدًا، (119.266) مستفيدًا من الصلاة في الروضة (النساء).
وتابعت: "(16.979) مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و (٨,٤٢٠) مستفيدين من الإرشاد المكاني"، وتوزيع (١٠٦,٨٦٥) وجبة إفطار صائم".
وأردفت: "استفاد من الإرشاد الديني (٩,٢٨٤) مستفيد، و(٣,٦٠٠) مستفيد من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(٦٨٤) مستفيدًا من التواصل باللغات، و(١٢,٧٠٥) مستفيدين من المكتبات.
ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، فقد استفاد (٣,٥٨٩) مستفيدًا من المعارض والمتاحف، ووزعت (293.392) عبوة ماء زمزم، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (٨٤,٩٤٦) مستفيدًا، و(٤٣,٢٥٢) مستفيدًا من توزيع الإهداءات.