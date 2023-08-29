5.4 ملايين زائر ومُصَلٍّ.. صورة رقمية لأبرز خدمات الحرم النبوي في 7 أيام

ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، فقد استفاد (٣,٥٨٩) مستفيدًا من المعارض والمتاحف، ووزعت (293.392) عبوة ماء زمزم، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (٨٤,٩٤٦) مستفيدًا، و(٤٣,٢٥٢) مستفيدًا من توزيع الإهداءات.