36 ساعة مع "المطرية الـ16".. "الحصيني": مستمرة بهذه المناطق وتمتد لـ4 دول

تَوقع الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الخميس حتى غد الجمعة؛ وذلك بحسب المرصد.
وأوضح أن الحالة متوقعة بـ"أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة أحيانًا وغزيرة، وحبات برد تُسبَق برياح؛ إلا أن يصرفها الله"؛ وذلك على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وجنوب منطقتي المدينة والقصيم).
وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "تمتد إلى الإمارات وعمان واليمن والكويت مع فرصة سيول على أجزاء متفرقة منها"؛ مشيرًا إلى أن "التغير وارد لأنها توقعات".