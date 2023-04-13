36 ساعة مع "المطرية الـ16".. "الحصيني": مستمرة بهذه المناطق وتمتد لـ4 دول

وأوضح أن الحالة متوقعة بـ"أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة أحيانًا وغزيرة، وحبات برد تُسبَق برياح؛ إلا أن يصرفها الله"؛ وذلك على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وجنوب منطقتي المدينة والقصيم).