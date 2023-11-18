جدة التاريخية تنظّم ورشًا متخصّصة احتفاءً باليوم العالمي للفن الإسلامي

نظّم رباط الخُنجي الصغير بجدة التاريخية أمس، فعالية اليوم العالمي للفن الإسلامي، تزامنًا مع اليوم العالمي للفن الإسلامي، من خلال إقامة حزمة من الورش المختصة في الفن عامةً، والفن الإسلامي خاصةً المتمثلة في مبادئ الخط العربي.