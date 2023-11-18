جدة التاريخية تنظّم ورشًا متخصّصة احتفاءً باليوم العالمي للفن الإسلامي

نظّم رباط الخُنجي الصغير بجدة التاريخية أمس، فعالية اليوم العالمي للفن الإسلامي، تزامنًا مع اليوم العالمي للفن الإسلامي، من خلال إقامة حزمة من الورش المختصة في الفن عامةً، والفن الإسلامي خاصةً المتمثلة في مبادئ الخط العربي.
وشملت الفعاليات ورشاً تعنى بصناعة المجوهرات، وصناعة اللوحات الجبسية، والنحت على الخشب، والفن الهندسي الإسلامي، بإشراف نخبة من الفنانين، إضافةً للرسم المائي، إلى جانب إقامة ورشة النحت على الخشب بحضور مهتمين بالفن الإسلامي من مختلف الجنسيات.
وأكّد المدير التنفيذي للفعاليات سالم باجنيد، حرص جدة التاريخية على المشاركة في هذا اليوم العالمي، من خلال إنشاء مكان لدعم الفنانين والفن الإسلامي والمهتمين بالفن واللغة العربية، وذلك بإعادة إحياء ثقافة الكتاتيب في جدة التاريخية.