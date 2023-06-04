فعاليات "هاوي" تدفع عجلة تنمية الهوايات في مناطق المملكة

حقق برنامج جودة الحياة من خلال مبادرة البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، من الوصول إلى تأسيس 446 نادياً للهوايات في 50 مدينة ومحافظة في المملكة، وذلك منذ الإطلاق الرسمي للبوابة في أكتوبر 2022م، وما أن تنتهي فعالية تُشرف عليها البوابة الوطنية للهوايات " هاوي" إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" حتى تبدأ أخرى، حيث شهدت عدة مناطق ومحافظات سعودية طيلة الأسابيع القريبة الماضية حراكاً لا يتوقف من الأنشطة والفعاليات والملتقيات التي نظمتها البوابة أو تحت مظلتها الرسمية بالتعاون مع أندية الهواة، وسط حضور لافت ومميز من الجنسين في مختلف شرائحهم العمرية.