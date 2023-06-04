فعاليات "هاوي" تدفع عجلة تنمية الهوايات في مناطق المملكة

حقق برنامج جودة الحياة من خلال مبادرة البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، من الوصول إلى تأسيس 446 نادياً للهوايات في 50 مدينة ومحافظة في المملكة، وذلك منذ الإطلاق الرسمي للبوابة في أكتوبر 2022م، وما أن تنتهي فعالية تُشرف عليها البوابة الوطنية للهوايات " هاوي" إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" حتى تبدأ أخرى، حيث شهدت عدة مناطق ومحافظات سعودية طيلة الأسابيع القريبة الماضية حراكاً لا يتوقف من الأنشطة والفعاليات والملتقيات التي نظمتها البوابة أو تحت مظلتها الرسمية بالتعاون مع أندية الهواة، وسط حضور لافت ومميز من الجنسين في مختلف شرائحهم العمرية.
تأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار الدور الذي تقوم به بوابة "هاوي" لتنمية قطاع الهوايات الذي شهِد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وإسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة الذي يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات في مقدمتها تسجيل 6 آلاف نادِ هواة على مستوى المملكة بحلول عام 2030م من خلال تحفيز حيوية المجتمع وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية لدى السكان في المملكة العربية السعودية.
وبات جلياً أن هذا الحراك المتواصل أسهم في تعزيز الوعي المجتمعي في المملكة، حيث قال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر: "تؤدي هذه الجولات دوراً مهماً في التواصل الفعال بين بوابة "هاوي" وأندية الهواة وأعضائها، لإيجاد بيئة محفزة تجمع المتعة والفائدة والبيئة الآمنة الممكّنة لممارسة هواياتهم، لا سيما إن قطاع الهوايات من القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ونلمس حرصهم الشديد في رفع مستوى جودة حياة الفرد والمجتمع وذلك بتهيئة البيئة المناسبة، وتوفير كافة السبل الممكنة لبناء مجتمع حيوي ومبادر وفعّال تحقيقاً لرؤية السعودية 2030".
وعمّا تحقق لمبادرة هاوي من أهداف فيما يخص الأندية والفعاليات والأنشطة خلال شهر مايو 2023م قال البكر: "شهدت المبادرة قفزات نوعية وتقدماً كبيراً في شهر مايو، حيث شهدت البوابة تزايداً ملحوظاً في أعداد الهواة حتى وصل عدد المسجلين إلى أكثر من 18 ألف عضو، أما الفعاليات والأنشطة التي نظمتها البوابة والأندية المسجلة فقد بلغت 446 فعالية.
ثم انتقل "خالد البكر" في حديثه إلى مشاركة البوابة الوطنية للهوايات في فعاليات معرض الكتاب بالمدينة المنورة إلى جانب تدشين جناح هاوي في بوليفارد المدينة بدعم من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ومجمع تبوك بارك بتبوك بالتعاون مع القطاع الخاص، للتعريف بجهود البوابة وتفعيل دور المجتمع المحلي وإبراز منتجات أندية الهواة في تلك المناطق في مختلف الهوايات الرياضية والثقافية والإبداعية الذهنية والإعلامية وغيرها، صاحب ذلك تنفيذ حملات إعلامية وتسويقية لمواكبة هذه الأنشطة حيث وضع البرنامج أهدافاً وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية".
وختم الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة بقوله: إن قطاع الهوايات جزء من رؤية متكاملة هدفها تحقيق واستفادة كل شرائح المجتمع منه، وأن تزدهر حياة الأفراد بممارسة الهوايات المحببة، والهدف الذي نعمل عليه في البرنامج بهذه المبادرة هو تحقيق معدل هواية على الأقل لكل فرد في المملكة، إذ إن أعداد الهواة من الجنسين وأندية الهواة تتزايد بشكل يومي، الأمر الذي تؤكده الإحصائيات المسجلة لشهر مايو 2023م.