أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. 6 مناطق في تنبيهات لـ"الأرصاد" و"المدني" يحذّر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق "عسير والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية والقصيم".
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير "محافظات أبها وخميس مشيط " من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ في الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى التاسعة مساءً.
كما نبّه المركز محافظتَي بيشة وتثليث من استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية حتى السادسة مساءً.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية، خاصة طريف والعويقلية وحزم الجلاميد وعرعر ورفحاء، استمرار حالة الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة مساءً.
وفي المدينة المنوّرة تشهد محافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع أمطاراً رعدية ورياحاً سطحية نشطة وتدنياً للرؤية الأفقية من الحادية عشرة صباح اليوم للحادية عشرة مساءً .
وفي الجوف، تشهد محافظات: أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل والقريات، استمرار حالة الأمطار الرعدية وتأثيراتها المصاحبة من رياح سطحية وتدنٍ للرؤية الأفقية حتى الحادية عشرة مساءً.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية لحالة الأمطار الرعدية المستمرة مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ للرؤية في الأحساء والجبيل والدمام والخبر والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والبطحاء وسلوى والخفجي والقيصومية والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والعديد حتى التاسعة مساءً.
وأطلق المركز تنبيهاً بمنطقة القصيم، خاصة الأسياح والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعلبة الصقور وعيون الجوزاء والبدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والوفوارة والمذنب وضرية وعنيزة، لاستمرار الأمطار الرعدية بتأثيراتها من رياحٍ نشطة وتدنٍ للرؤية خلال الفترة من الحادية عشرة صباح اليوم لمدة 12 ساعة.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة، في حالة بدأت من مساء الخميس الماضي وتستمر حتى اليوم السبت.
وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.