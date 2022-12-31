أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. 6 مناطق في تنبيهات لـ"الأرصاد" و"المدني" يحذّر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة، في حالة بدأت من مساء الخميس الماضي وتستمر حتى اليوم السبت.