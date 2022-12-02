"آل جابر" يبحث مع "ليندركينغو" جهود رفع المعاناة عن اليمنيين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو.
وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة بهدف التوصل إلى سلام مستدام في اليمن.
وتمت مناقشة تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون للتوصل إلى حل سياسي بين جميع الأطراف للوصول إلى سلام في اليمن والبدء في عملية تنمية وإعمار اليمن.