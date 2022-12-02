"آل جابر" يبحث مع "ليندركينغو" جهود رفع المعاناة عن اليمنيين

وتمت مناقشة تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون للتوصل إلى حل سياسي بين جميع الأطراف للوصول إلى سلام في اليمن والبدء في عملية تنمية وإعمار اليمن.