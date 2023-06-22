الحصيني عن طقس الخميس: حار نهارًا ويميل للبرودة ليلًا

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني اليوم الخميس، أجواء من حارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى مائلة للاعتدال على معظم المناطق عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة إلى بارة ليلًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب الباحة) تمتد إلى تهامة من تلك المناطق، وتمتد الأمطار إلى اليمن وعمان.
وتابع: متوقع رياح من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية والشرقية والوسطى والبحرين وقطر والإمارات، مع هبات شبه قوية على وسط الساحلين الشرقي والغربي من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله، والله أعلم.