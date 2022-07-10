تدخّل طبي عاجل ينقذ حاجّة سورية من انفجار للشريان السباتي بالدماغ

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق الطبي بتمكين الحاجة من الوقوف بعرفة، وتم إرسالها ليلًا إلى مشعر عرفات لاستكمال شعائر الحج ضمن حملة مدينة الملك عبدالله الطبية في سيارة إسعاف برفقة استشاريين من جراحة المخ والأعصاب والرعاية المركزة، وعادت سالمة بعد أن أدت نسكها إلى الرعاية المركزة وهي تلهج بالدعاء لحكومة خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكنت من أداء نسكها الذي جاءت من أجله، بعد ما أقعدها المرض لولا فضل الله ثم حجم الرعاية الصحية الكبيرة والجهود التي يقف خلفها أبطال الصحة من جميع التخصصات.