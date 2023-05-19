تجدُّد الأمطار الرعدية على مناطق عِدّة من المملكة عُطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن تبقى المملكة السعودية يومَي الجمعة والسبت، تحت تأثير اضطراباتٍ جوية تترافقُ بفرص هطولٍ أمطار رعدية تصحبها رياحٌ نشطة مُثيرة للغبار؛ وذلك نتيجة تعمُّق منخفضٍ جوي في طبقات الجو العُليا؛ سيمكث لفترةٍ ليست بالقصيرة بالقرب من المنطقة، بالتزامن مع اندفاع رطوبة مدارية من الجنوب.
ويُتوقع أن يتجدَّد تكاثر السحب الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، وصولاً لجنوب مكة المكرّمة وشرقها؛ تترافق بهطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.
كما تمتد السحب الرعديّة إلى أجزاءٍ واسعة من منطقة الرياض إدارياً بما فيها العاصمة، والمنطقة الشرقية، وتترافق بهطول أمطارٍ مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة، كما تنشط الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة. ولا يُستبعد تكاثف بعض السُحب الماطرة في نطاقات ضيقة إجمالاً من مناطق: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.
وتستمر فرص الأمطار الرعدية يوم السبت على المُرتفعات الجنوبية الغربية مُتمثلة بمُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة، وتمتد تدريجياً إلى أجزاءٍ مُتفرقة من نجران ومنطقة الرياض إدارياً، وبخاصة المحافظات الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الشرقة وتتركز كذلك على الأجزاء الجنوبية منها، وتكون الأمطار متوسطةً إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد، ونشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.
يُذكر أن هذه الظروف الجوية التي تتعرَّض لها شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة السعودية غير مُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وهي تتمثل في تدفق وتعمُّق الرطوبة النوعية السطحية إلى داخل منطقة شبه الجزيرة العربية (عبر دورة نسيم البحر)؛ إن كانت قادمة من الخليج العربي أو من بحر العرب، ما يزيد من فرص الأمطار الرعدية في مناطق عِدّة من المملكة السعودية، وسط ضعف وغياب تام لرياح الشمال الجافة أو ما تُسمّى رياح البوارح.