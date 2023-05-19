تجدُّد الأمطار الرعدية على مناطق عِدّة من المملكة عُطلة نهاية الأسبوع

يُذكر أن هذه الظروف الجوية التي تتعرَّض لها شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة السعودية غير مُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وهي تتمثل في تدفق وتعمُّق الرطوبة النوعية السطحية إلى داخل منطقة شبه الجزيرة العربية (عبر دورة نسيم البحر)؛ إن كانت قادمة من الخليج العربي أو من بحر العرب، ما يزيد من فرص الأمطار الرعدية في مناطق عِدّة من المملكة السعودية، وسط ضعف وغياب تام لرياح الشمال الجافة أو ما تُسمّى رياح البوارح.