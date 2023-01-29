"أمانة الشرقية" تنجز 75 % بمشروع تطوير تقاطع الأمير متعب وعمر بن الخطاب بالدمام

وأكد بخرجي؛ أنه تم إنجاز المرحلة الأولى بتنفيذ عدد 2 "يوتيرن" بالجهة الغربية من طريق الأمير متعب، حيث تمثل نسبة 20 % من إجمالي الأعمال، إلى جانب إنجاز مرحلة إلغاء الدوار وتنفيذ أعمال سفلتة الجهتين على محور طريق الأمير متعب، وفتح الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، مشيراً إلى أنه يجرى العمل حالياً على أعمال الربط على طريق الخليفة عمر بن الخطاب في الجهتين الشمالية والجنوبية، حيث تمثل هذه الأعمال 70 % من المرحلة الأولى، وبما يوازي 40 % من الأعمال الكلية، مضيفاً أنه تم إنجاز ما يوازي 50 % من الأعمال المقررة بالجهة الشرقية على محور طريق الأمير متعب، بإزالة الجزر الجانبية الجنوبية، فيما يجرى العمل في إزالة الجزر الجانبية الشمالية، إضافة إلى مرحلة العمل بالجزيرة الوسطية وتنفيذ "يوتيرن" وتوازي هذه الأعمال نسبة 15 % من الأعمال الكلية بالمشروع.