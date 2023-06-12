"كتلة ضخمة على المبيض".. جراحة عاجلة بعرعر تنقذ "الوظيفة الإنجابية لفتاة"

نجح فريق طبي مختص بمستشفى النساء والولادة بعرعر، في إنهاء معاناة فتاة في العقد الثاني من عمرها؛ حيث كانت تعاني من ألم حاد بالحوض وتقيؤ مستمر.
وبعد عمل الفحوصات المخبرية وفحوصات التصوير الطبي اللازمة؛ تَبَيّن وجود كتلة حوضية ضخمة على المبيض الأيسر بحجم 22 × 25 سم؛ حيث قرر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ المريضة والمحافظة على المبيض.
وتكللت العملية الجراحية بالنجاح؛ حيث تم استئصال الكتلة للحفاظ على الجزء الأكبر من المبيض الأيسر، وأيضًا المحافظة على الوظيفة الإنجابية المستقبلية للفتاة، وتم خروجها من المستشفى وهي بصحة وعافية.
وكان مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، قد أجرى خلال الربع الأول من العام 2023م، 666 عملية جراحية؛ فيما استقبل 22699 مراجعًا للإسعاف والطوارئ، و9762 مراجعًا للعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها، وبلغ عدد الوصفات الطبية 19985.