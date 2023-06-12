"كتلة ضخمة على المبيض".. جراحة عاجلة بعرعر تنقذ "الوظيفة الإنجابية لفتاة"

وكان مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، قد أجرى خلال الربع الأول من العام 2023م، 666 عملية جراحية؛ فيما استقبل 22699 مراجعًا للإسعاف والطوارئ، و9762 مراجعًا للعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها، وبلغ عدد الوصفات الطبية 19985.