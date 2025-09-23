"مورف": مشاريع نوعية لتعزيز الصناعة واللوجستيات في السعودية تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95

وأكدت الشركة في بيان لها، رفعها التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تعكس مسيرة المملكة الملهمة نحو مستقبل مزدهر.