"مورف": مشاريع نوعية لتعزيز الصناعة واللوجستيات في السعودية تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أعلنت شركة "مورف" (ماسك للخدمات اللوجستية سابقًا) عن تجديد التزامها بمواصلة الاستثمار في مشاريع نوعية تدعم القطاعين الصناعي واللوجستي، وتعزز موقع المملكة كمركز عالمي في سلاسل الإمداد، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأكدت الشركة في بيان لها، رفعها التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تعكس مسيرة المملكة الملهمة نحو مستقبل مزدهر.
وتعمل "مورف" على تطوير وتشغيل مشاريع استراتيجية تشمل إسكان القوى العاملة والمصانع الجاهزة والمستودعات النموذجية والمنشآت المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الأعمال. ومن أبرز هذه المشاريع: مجمعات "لام" لإسكان القوى العاملة في الرياض وجدة، بطاقة استيعابية تفوق 12 ألف سرير، تقدم بيئة معيشية متكاملة، بالإضافة إلى مجمعات "منتجون" التي توفر وحدات صناعية متطورة بمساحة إجمالية تقارب نصف مليون متر مربع موزعة على مواقع استراتيجية بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وتؤكد "مورف" أن هذه المشاريع لا تقتصر على توفير البنية التحتية الحديثة فحسب، بل تسهم في دعم سلاسل الإمداد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.