421 طالبًا على المقاعد وجولاتٌ وبهجة.. مشاهد من انطلاقة الدراسة بمكة

وقد زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد المدخلي، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب في مقاعد الدراسة، وتنفيذ الفعاليات بما يحقق الابتهاج والفرح بالعودة لمقاعد الدراسة؛ حيث اطلع على جاهزية وانتظام العمل في مدرسة الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم، مطمئنًا على انتظام الطلبة مع بداية العام الدراسي، وتابع الخطط المنفذة وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لهم؛ مهنئًا أبناءه الطلاب بانطلاق العام الجديد لمواصلة رحلتهم التعليمية وحصد ثمار النجاح والتفوق.