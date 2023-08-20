421 طالبًا على المقاعد وجولاتٌ وبهجة.. مشاهد من انطلاقة الدراسة بمكة

انتظم، اليوم الأحد، 421.785 طالب وطالبة في 1420 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ؛ وسط ما هيّأته الإدارة من استعداد للبداية الجادة والمبهجة والفاعلة للعملية التعليمية وتحقيق مستهدفاتها؛ حيث تهيأت المدارس لتكون بيئة مدرسية جاذبة ومحضن تعليمي مناسب.
وقد زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد المدخلي، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب في مقاعد الدراسة، وتنفيذ الفعاليات بما يحقق الابتهاج والفرح بالعودة لمقاعد الدراسة؛ حيث اطلع على جاهزية وانتظام العمل في مدرسة الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم، مطمئنًا على انتظام الطلبة مع بداية العام الدراسي، وتابع الخطط المنفذة وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لهم؛ مهنئًا أبناءه الطلاب بانطلاق العام الجديد لمواصلة رحلتهم التعليمية وحصد ثمار النجاح والتفوق.
كما زار المساعدون والمساعدة للشؤون التعليمية ومديرو ومديرات الإدارات و930 مشرفًا ومشرفةً، عددًا من المدارس، واطلعوا خلال جولاتهم الميدانية على برامج عودة الطلاب والطالبات في 1420 مدرسة وانتظامهم على مقاعد الدراسة.