جراحة معقدة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم تُنهي معاناة طفلة من انحراف في العمود الفقري

وقال د.خليفة: جاءت المريضة إلى المستشفى وهي تشتكي من انحناء في العمود الفقري، وتحدب وآلام في الظهر، وصعوبة في الحركة والتنفس؛ الأمر الذي أدى إلى تغيير نمط حياتها وتقييد حركتها.. وفور وصولها إلى المستشفى أُخضعت للتحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابتها بحالة انحراف "جنف" مضاعف فوق الـ"70" درجة، ودرَس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلُص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات.. وبعد اتخاذ التدابير اللازمة، أجريت لها عملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بـ"26" من البراغي، وتثبيت ودمج الفقرات، واستُخدمت في العملية التي استمرت لـ"6" ساعات، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.