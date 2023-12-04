"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة ضباء والبدع وحقل. وتشهد رياحًا شديدة على تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.