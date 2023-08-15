"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقتَي جازان وعسير مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتأثير على مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول.
وتشمل الحالة في جازان محافظات: الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، فيما تشمل في عسير مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع والمجاردة وبارق ومحايل والقحمة والبرك.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.