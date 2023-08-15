"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقتَي جازان وعسير مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتأثير على مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول.