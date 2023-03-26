باكستانيون متسولون بين المركبات والمارة في قبضة الأمن بالمدينة المنورة

ووفقًا لما أعلنه سناب "وزارة الداخلية"، فإن ضبط المتسولين هذه المرة كان في منطقة المدينة المنورة؛ إذ تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات. كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية أيضًا بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة، وتم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بطريقة مباشرة.