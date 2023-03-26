باكستانيون متسولون بين المركبات والمارة في قبضة الأمن بالمدينة المنورة

تُواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة بمناطق السعودية كافة؛ لرصد المتسولين وضبطهم.
ووفقًا لما أعلنه سناب "وزارة الداخلية"، فإن ضبط المتسولين هذه المرة كان في منطقة المدينة المنورة؛ إذ تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات. كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية أيضًا بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة، وتم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بطريقة مباشرة.
وأشارت "وزارة الداخلية" إلى أن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، وذكَّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية، مؤكدة: شعارنا دائمًا "لا تُعطِهم.. ومعًا نكافح التسوُّل".