المقبل: "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" مبادرة سعودية تؤسس نموذج جديد مستدام لعمل الألكسو في المستقبل

كشف رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، عن أن "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، الذي سيعقد في العاصمة التونسية يومي 28 و29 من شهر يناير الجاري، يُعد الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاما، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، مؤكداً أن المنتدى يمثل رحلة جديدة في مسار منظمة " الألكسو" نحو المستقبل بتصميم دور حديث ومبتكر للمنظمة في محيطها العربي والدولي من خلال إقامة شراكات فاعلة ومثمرة، وتأسيس نموذج عمل جديد لتحقيق غايات الاستدامة في مجالات عملها تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية والإنمائية والفنية.