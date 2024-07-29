مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعالج ثلاثينيًا من تشوه خلقي بالقدم والساق بتقنية متقدمة

والذي قال إن هذا المراجع كان قد خضع وهو بعمر السنة، لثلاث عمليات لتصحيح تشوه وقصر الساق، إلا أنها لم تكتب لها النجاح، وطوال السنوات الماضية ظل يعاني من أعراض التشوه، التي زادت حدتها مع تقدم العمر، وتمثلت في آلام بالقدم ومفصل الركبة، ومؤخراً عانى من ميلان الظهر والورك، فضلاً عن صعوبة في المشي، ومعاناة في لبس الأحذية.