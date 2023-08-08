لماذا تُطلق على مجموعات النجوم أسماء مختلفة؟.. "الزعاق" يوضح الأسباب عند العرب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن أول مَن تابع ودقّق في السماء هم (العرب)، وحينما لاحظوا أن بعض الأجرام السماوية لها حركة مغايرة عن غيرها من النجوم أسموها "السرايات"، لأن لها حركة مختلفة تسير بها بين النجوم، ولاحظوا مجموعات نجوم تدور حول نجم ثابت فأسموه "القطب".
وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه بـ "إكس"، إن العرب لاحظت كذلك نجماً تتسهّل الأجواء عند ظهوره أسموه "سهيل"، أما المجموعة التي ظهرت ثرية بنجومها فأسموها "الثريا".
وتابع، العرب قسّموا السماء إلى نجوم شمالية تتزعمها "الثريا" وجنوبية يتزعمها "سهيل".