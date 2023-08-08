لماذا تُطلق على مجموعات النجوم أسماء مختلفة؟.. "الزعاق" يوضح الأسباب عند العرب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن أول مَن تابع ودقّق في السماء هم (العرب)، وحينما لاحظوا أن بعض الأجرام السماوية لها حركة مغايرة عن غيرها من النجوم أسموها "السرايات"، لأن لها حركة مختلفة تسير بها بين النجوم، ولاحظوا مجموعات نجوم تدور حول نجم ثابت فأسموه "القطب".