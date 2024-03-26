"رالف رايكرت" نرى السعودية كواحدة من أكثر الدول ابتكارًا في العالم

وفي حديثه عن تقييم سوق السعودية ومستقبله مقارنة بالعالم، ذكر أنه يرى أن السعودية واحدةٌ من أكثر الدول ابتكارًا في العالم، وما يميز المملكة عن أجزاء أخرى من أوروبا الغربية؛ هو نظرتها المستقبلية التي تتبنى البدايات الجديدة وليست متجذرة في الإرث القديم، ومن هذا المنطلق سيكون هناك قيمة كبيرة لأنه يتم صناعة هذه الطبقة من البساطة بالتوافق مع مشروع ورؤية 2030، وتريد المملكة أن تكون رائدة في التكنولوجيا والابتكار، وتقديم تجربة حديثة ليس فقط للأشخاص العاملين أو المقيمين بالسعودية؛ بل أيضًا لصناعة السياحة.