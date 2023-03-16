تفاصيل المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة خلال الأيام القادمة

تشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتأثر المملكة العربية السعودية يوم الخميس، بامتداد مرتفع جوي سطحي؛ بحيث يستقر الطقس في أغلب المناطق عدا أجزاء من جنوب المملكة بما فيها نجران. ويكون الطقس مستقرًّا وصحوًا في أغلب المناطق ولطيفًا في المناطق الشمالية بينما يميل للدفء في باقي المناطق.
وتشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بتجدد الاضطرابات الجوية على بعض مناطق المملكة يوم الجمعة؛ بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة في ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من جنوب غرب المملكة وبخاصة شرق المرتفعات ومحافظات جنوب غرب وغرب وشمال الرياض إداريًّا وقد يطال أجزاء من جنوب القصيم، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تصحب بحدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية.
ويتسع النشاط -بمشيئة الله- يوم السبت، لتشمل بذلك الأمطار أجزاء عدة من نجران ومنطقة الرياض إداريًّا؛ بما فيها العاصمة وبعض المرتفعات وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد. ولا يُستبعد أن تطال بعض السحب المحلية أجزاء من القصيم وحفر الباطن.