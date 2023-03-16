تفاصيل المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة خلال الأيام القادمة

وتشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بتجدد الاضطرابات الجوية على بعض مناطق المملكة يوم الجمعة؛ بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة في ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من جنوب غرب المملكة وبخاصة شرق المرتفعات ومحافظات جنوب غرب وغرب وشمال الرياض إداريًّا وقد يطال أجزاء من جنوب القصيم، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تصحب بحدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية.