طريف تسجل درجة واحدة.. "الحصيني": أجواء باردة فجراً عدا هذه المنطقة

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة فجر اليوم الخميس كانت طريف وكانت درجة واحدة مئوية، والحرارة الأعلى سجلتها جازان بـ 25 درجة مئوية، والرياض 11 درجة، والمدينة 16 درجة مئوية، وجدة 22 درجة، والدمام 13 درجة مئوية.