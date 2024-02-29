محليات

طريف تسجل درجة واحدة.. "الحصيني": أجواء باردة فجراً عدا هذه المنطقة

قال: حالة السماء عند 6:15 صحو عدا بعض الغيوم المتناثرة بالرياض والشرقية
طريف تسجل درجة واحدة.. "الحصيني": أجواء باردة فجراً عدا هذه المنطقة

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس فإن أجواء الحرارة المسجلة فجر اليوم الخميس كانت باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان كانت معتدلة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة فجر اليوم الخميس كانت طريف وكانت درجة واحدة مئوية، والحرارة الأعلى سجلتها جازان بـ 25 درجة مئوية، والرياض 11 درجة، والمدينة 16 درجة مئوية، وجدة 22 درجة، والدمام 13 درجة مئوية.

وأضاف: "حالة السماء فجر اليوم الخميس عند الساعة السادسة والربع صحو بوجه عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاء من الرياض والشرقية، وأجزاء من الإمارات وسلطنة عمان".

الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني
درجات الحرارة

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