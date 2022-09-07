"الزعاق": 25 يوما متبقية فقط على نهاية موسم الرطوبة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه تبقى 25 يوماً على نهاية موسم الرطوبة تقريباً.
وأضاف الزعاق، نحن الآن في الموسم الخامس الذي يقال فيه (البل تشكي الخامس ليل ومد ونهار شامي)، والومد هي الرطوبة، ومع دخول الدر الرابع تبدأ بالانكماش بعد 25 يوماً.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، هنالك سلوكيات محسوسة وملموسة ومشاهدة يعتمد عليها العرب في معرفة دخول وخروج الفصول والمواسم، منها سلوكيات طبيعية "زراعية وحشرية"، وسلوكيات كونية "حركة الرياح وتخلقات السحب"، وهذه تعتمدها البادية والحاضرة على حد سواء، وفي البحر يعتمدون على مواقع النجوم مثل حساب النيروز الهندي.
ولفت الزعاق، إلى أن حساب النيروز قسم السنة إلى 36 قسماً كل قسم يسمى "در" وجمعها درر، تبدأ من 11 أغسطس وكل 10 أيام تسمى بالدر، ففي الدر الأول موسم ظهور نجم التليبين وفيه زيادة نسبة الرطوبة، والدر الثاني موسم ظهور نجم سهيل، وفيه يبرد الماء والهواء آخر الليل.