"الزعاق": 25 يوما متبقية فقط على نهاية موسم الرطوبة

ولفت الزعاق، إلى أن حساب النيروز قسم السنة إلى 36 قسماً كل قسم يسمى "در" وجمعها درر، تبدأ من 11 أغسطس وكل 10 أيام تسمى بالدر، ففي الدر الأول موسم ظهور نجم التليبين وفيه زيادة نسبة الرطوبة، والدر الثاني موسم ظهور نجم سهيل، وفيه يبرد الماء والهواء آخر الليل.