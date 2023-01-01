الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند تطلق هويتها البصرية الجديدة

وبهذه المناسبة تحدث المهندس نبيل الرفاعي الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "بدأت شركتنا عملياتها التشغيلية منذ عام 1987م، حيث كانت تقدّم خدمات نقل المسافرين عبر ميناء جده الإسلامي، ثم توسّعت بعد ذلك في خدمات النقل الأخرى مثل المركبات الخاصة، والنقل الترددي، ونقل طواقم قيادة الطائرات، إلى أن أصبحت الناقل الرسمي للمسافرين عبر مطارات المملكة، وخلال العقود الأربعة الماضية كانت الشركة تسعى بشكل مستمر في التقدّم والتطوير لمواكبة التطوّر في قطاع النقل الترددي بكل جديد ينعكس على جودة الخدمة التي تقدّمها ويستفيد منها المسافرون عبر موانئ المملكة الجوية والبحرية، واليوم نحتفل بإطلاق هويتنا الجديدة وشعارنا (أيقونة النقل) ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا بنفس الوتيرة لنكون في مستوى التطلعات دائماً"