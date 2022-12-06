برأسمال 1.5 مليار ريال.. الصندوق السعودي الصيني يعزّز الاستثمارات بالشركات الناشئة والبنية التحتية

تسير العلاقات السعودية الصينية في طريقها المرسوم لها، محقّقة الكثير من تطلُّعات قيادتي البلدين في تعزيز أواصر القربي بينهما، وترسيخ المصالح المشتركة، بما ينعكس على حياة الشعبين الصديقين، ولتأكيد هذه التطلعات. وتندرج زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة، ضمن حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وتأكيد شراكتهما الإستراتيجية واستثمار إمكاناتها السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة. ومن أجل ذلك تم تأسيس صندوق سعودي – صيني، وذلك برأس مال يقدّر بـ1.5 مليار ريال.
وتم الاعلان عن الصندوق الذي يحمل اسم eWTP Arabia Capital في أغسطس من العام 2021، وهو يسعى إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة، وتم إطلاقه بشراكة بين eWTP الصينية المدعومة من قبل شركة علي بابا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.
وتهدف شركة "علي بابا كلاود" العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية في مجموعة علي بابا، إلى التعاون مع الشركاء المحليين في المنطقة على مدار الأعوام الخمسة القادمة في الأكاديميات ومراكز التدريب والابتكار في المملكة؛ لبناء القدرات وتطويرها في المجالات التقنية، ولدعم رؤية المملكة 2030.
15 شركة
وعلى ضوء التطلعات التي هدف إليها الصندوق السعودي ـ الصيني وغيرها من أوجه العلاقات الاقتصادية؛ أبدت 15 شركة صينية مؤخرًا رغبتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشاريع التخصيص لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة "Shenglong" التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة "LED" في مدينة الجبيل، بقيمة تتجاوز 3.3 مليار ريال، وتدشين مشروع مصنع شركة "بان آسيا" الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار.
يضاف إلى ذلك أن التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة والصين شهد تطورًا واضحًا في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، مع التوقعات بمزيد من الجهود لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة في جميع الدول.
وتحرص المملكة والصين اليوم على استحضار القيمة التاريخية المشتركة التي تبلورت من "طريقي الحرير" البري والبحري في قديم الزمان، ويرحبان بتعزيز مبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الــ21 ""الحزام والطريق""، ويُعتبران شريكين في بناء "الحزام والطريق"، ويسعيان لتكريس روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والاستفادة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنسيق السياسات وتسهيل المواصلات وتقوية الروابط التجارية والمالية والتواصل الثقافي والشعبي.
شركة فوجيان
وبلغت العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين ذروتها في الفترة الأخيرة، ويشهد على ذلك استعداد المملكة والصين لإطلاق مشروع شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، وهو مشروع مشترك يشمل معمل تكسير ذا سعة عالية، وينتج عددًا من المنتجات البتروكيماوية، وتقدر قيمة المشروع بـ22.5 مليار ريال، وتبلغ حصة شركة سابك فيه 51%.
وتستثمر فوجيان نحو 40 مليار يوان في قاعدة غولي للبتروكيماويات لبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات ضخم بمقاييس عالمية، وسيقوم المشروع ببناء مجموعة من مصانع الإيثيلين بإنتاج سنوي يبلغ 1.5 مليون طن، وبناء سلسلة من وحدات الإنتاج النهائية، اعتمادًا على العديد من التقنيات العالمية المتقدمة، وعدد من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع لأول مرة في الصين، وسيحقق المشروع أعلى المعايير العالمية في استخدام الطاقة وانبعاثات النفايات الثلاثة ومؤشرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويمثل مشروع "فوجيان" محطّة مهمة في التعاون بين البلدين، في إطار مبادرة "الحزام والطريق". ويهدف المشروع إلى تطوير المزيد من المشاريع البتروكيماوية عالمية المستوى، وبناء منطقة صناعية بيتروكيماوية من الطراز العالمي، ودفع صناعة البتروكيماويات في فوجيان للتطور قدمًا، وتشكيل مزايا جديدة على مستوى التعاون والمنافسة الدوليين.