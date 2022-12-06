برأسمال 1.5 مليار ريال.. الصندوق السعودي الصيني يعزّز الاستثمارات بالشركات الناشئة والبنية التحتية

15 شركة

وعلى ضوء التطلعات التي هدف إليها الصندوق السعودي ـ الصيني وغيرها من أوجه العلاقات الاقتصادية؛ أبدت 15 ‏شركة صينية مؤخرًا رغبتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشاريع التخصيص لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة "Shenglong" التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة "LED" في مدينة الجبيل، بقيمة تتجاوز 3.3 مليار ريال، وتدشين مشروع مصنع شركة "بان آسيا" الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار.