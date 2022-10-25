"إغاثي الملك سلمان" يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل بسقطرى

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة سقطرى، بمشاركة 13 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك خلال المدة من 21 حتى 28 أكتوبر 2022م.
وقدم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، الاستشارات الطبية، ووزع الأدوية، وأجرى 15 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من ناحية أخرى قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ41.496 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2022م.
وراجع عيادة الطوارئ 3.991 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 4.014 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.424 حالة، وعيادة الأطفال 1.761 طفلًا، وعيادة الوبائيات 2.172 فردًا، فيما استفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 1.626 شخصًا، وعيادة التغذية 222 فردًا، وعيادة خدمة التحصين 194 شخصًا، فيما راجع قسم التضميد والجراحة 1.001 مستفيد، وصرفت الأدوية لـ15.733 مستفيدًا، كما راجع عيادة التوليد 144 مستفيدًا، وأُجري 5.722 فحصًا مخبريًّا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 3.460 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 32 مستفيدًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الرعاية الصحية 5.160 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 35 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 94 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 18 فردًا.
على صعيد ثانٍ، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 600 سلة غذائية في منطقتي بيروت وصيدا في لبنان، استفاد منها 3.600 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
كما وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.640 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
إلى ذلك، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ماو بجمهورية تشاد، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 13 حتى 20 أكتوبر 2022م.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 4.238 حالة، ووزع 849 نظارة طبية، وأجرى 402 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.