"إغاثي الملك سلمان" يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل بسقطرى

وراجع عيادة الطوارئ 3.991 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 4.014 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.424 حالة، وعيادة الأطفال 1.761 طفلًا، وعيادة الوبائيات 2.172 فردًا، فيما استفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 1.626 شخصًا، وعيادة التغذية 222 فردًا، وعيادة خدمة التحصين 194 شخصًا، فيما راجع قسم التضميد والجراحة 1.001 مستفيد، وصرفت الأدوية لـ15.733 مستفيدًا، كما راجع عيادة التوليد 144 مستفيدًا، وأُجري 5.722 فحصًا مخبريًّا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 3.460 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 32 مستفيدًا.