"المطرية الـ8" مستمرة وسيول.. "أجواء نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني": مناسبة للتنزه

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس، يُتوقع أن تكون أجواء نهاية هذا الأسبوع مناسبة للتنزه.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأجواء مناسبة للتنزه اليوم الخميس على الوسطى والشرقية وشرق الشمالية، وغدًا الجمعة في شرق الوسطى والشرقية، وبعد غد السبت في الشمالية الغربية والشرقية وشمال الغربية.
وتابع: الأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق وتزداد البرودة شمالًا، معتدلة نهارًا ولطيفة ليلًا إلى مائلة للبرودة فجرًا على الساحل الأوسط من البحر الأحمر، والساحل الجنوبي من البحر الأحمر يميل للحرارة نهارًا إلى معتدل فجرًا.
وعن الأمطار، قال "الحصيني": الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد -إن شاء الله- إلى أجزاء من الوسطى والشمالية ثم الشرقية.
وأردف: "الأمطار في معظمها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد، تغزر في أماكن متفرقة من تلك المناطق مع فرصة سيول متفرقة".
وفي شأن الرياح، أبان: "الرياح تخف خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع في المساء إلا إن كان هناك سحب رعدية تُنَشّط الرياح، والله أعلم"، وأضاف: "الرياح اليوم الخميس من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي وغرب الوسطى من المملكة، وباقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة".
واستكمل: "الرياح المتوقعة الجمعة رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي والشمالي وغرب الوسطى، وباقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة".
واختتم: "السبت متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء واسعة من الوسطى وشرق القطاع الأوسط والجنوبي من الغربية وشرق الشمالية وباقي المناطق من خفيفة إلى متوسطة، والله أعلم".