"المطرية الـ8" مستمرة وسيول.. "أجواء نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني": مناسبة للتنزه

وفي شأن الرياح، أبان: "الرياح تخف خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع في المساء إلا إن كان هناك سحب رعدية تُنَشّط الرياح، والله أعلم"، وأضاف: "الرياح اليوم الخميس من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي وغرب الوسطى من المملكة، وباقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة".