"مجموعة المعارف" والنادي السعودي لرأس المال البشري يسلّطان الضوء على القيادة والمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية

نظمت مجموعة المعارف، الشركة الإقليمية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع النادي السعودي لرأس المال البشري، فعاليات يوم المعرفة في مقرها بمدينة الرياض، والتي استضافت البروفيسور كوستاس ماركيدس، أحد أبرز الخبراء في العالم في مجال الاستراتيجية وريادة الأعمال والأستاذ في كلية لندن للأعمال لتسليط الضوء على التحديات والحلول التي تواجهها المؤسسات وقياداتها في هذا العالم سريع التغيّر.
وحضر الفعالية التي أقيمت تحت عنوان "يوم المعرفة: القيادة والمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية وأبرز التحديات وحلولها"، صناع قرار من كبار المسؤولين التنفيذيين، ومديري الموارد البشرية، وركزت على طرح حلول لإعادة تشكيل النهج القيادي بما يتلاءم مع مشهد الأعمال دائم التطور في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال موسى الفوزان، المدير التنفيذي للمجموعة في المملكة العربية السعودية: "سعداء بالنجاح الذي حققته الفعالية والإقبال الواسع على خدمات مجموعة المعارف في المملكة، يعكس هذا الإقبال الوعي المتزايد للشركات وقياداتها بالخدمات المحورية التي تقدمها المجموعة ودورها في دعم الأفراد في المؤسسات لمواكبة التغيّر والاستفادة من الفرص التي يتيحها، ونحن فخورون في مجموعة المعارف أن نكون من أولى الشركات التي توفر الحلول والخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات والأفراد بحسب احتياجاتهم الخاصة".
من جهته، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "بينما تعيش الشركات والمؤسسات في الوقت الحالي واقعاً جديداً يتسم بتقدم التكنولوجيا وسرعة التغيّر وهو ما يفتح المجال أمام ظهور تحدياتٍ وفرصٍ جديدة من نوعها، تواصل مجموعة المعارف ترسيخ دورها القيادي في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات على مستوى المنطقة، عبر بناء شراكات استراتيجية ومساعدة الشركات على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة وتطوير حلول تدريبية وفقاً لاحتياجات الأعمال الخاصة، بالتعاون مع نخبة من أفضل كليات الأعمال على مستوى العالم".
وأضاف د. بدر: "تعكس هذه الفعالية التزامنا المتمثل في تقديم الحلول الاستشارية والتدريبية المبتكرة والمصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات والقادة على تبني التغيير ووضع معايير جديدة للتميز القيادي، ونحن فخورون في مجموعة المعارف أن نكون في الطليعة في مجال تزويد المؤسسات في المنطقة بأفضل الخبرات والمعارف المتاحة في العالم."
وكانت مجموعة المعارف قد تعاونت مع الخبير الرائد في استراتيجية الأعمال والابتكار الاستراتيجي في كلية لندن للأعمال البروفيسور كوستاس ماركيدس لتقديم سلسلة من المبادرات والجلسات التدريبية التي تتمحور حول الاستراتيجية والابتكار، وقد ناقش البروفيسور ماركيدس كيفية تطوير استراتيجيات تتماشى مع سوق العمل متسارع التغيير وطرق الاستجابة للتغيرات الجذرية ومراحل خلق ثقافة الابتكار في الشركات والمؤسسات في المنطقة.
وقد سلط الضوء على أهمية تطوير وتبني الابتكارات الجذرية وتطوير البيئة التنافسية للشركات والدور الذي يلعبه قادة المؤسسات في تعزيز هذه الثقافة، وعلق خلال الفعالية قائلاً: "لعبت مجموعة المعارف دوراً أساسياً في تعزيز فهمي للسياق المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عميق، مما سمح لي بتكييف معرفتي وأبحاثي لتناسب هذه الثقافة وهذه المنطقة، وتقديم حل فريد ومؤثر يساعد المؤسسات وقادتها على الاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة التغيير، وذلك ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل على مستوى المنطقة".
وقد عقدت الفعالية بالتعاون مع الشركاء الإعلاميين التاليين: مجرة ومجلة هارفارد بزنس ريفيو وإم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية.
وتقدم "مجموعة المعارف"، ومقرها الرياض في المملكة العربية السعودية خدماتها الاستشارية والتدريبية للعديد من كبرى الشركات المحلية والإقليمية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وباقي دول المنطقة بما في ذلك شركات ومؤسسات مرموقة في القطاع الحكومي ومجالات الاتصالات والخدمات والطاقة والتعليم.
وتقوم رؤية "مجموعة المعارف" على أن تكون المزود الرائد للتعليم وحلول التدريب والمساهمة المستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، حيث تهدف المجموعة إلى تزويد كل الشركات بحلول مخصصة تناسب احتياجات ومتطلبات أعمالهم المختلفة، وبنفس الوقت تحقيق التنمية على مستوى المنطقة ككل.
وحققت المجموعة منذ انطلاقها إنجازات عديدة ومن بينها تدريب أكثر من 160 ألف موظف فيما يزيد على 19 دولة حول العالم، ونجحت بإقامة شراكات مع أكثر من 600 عميل في المنطقة، وتعاونت مع قرابة 400 خبير ومدرب عالمي، وامتدت قدراتها التطويرية لتشمل أكثر من 17 قطاعاً.