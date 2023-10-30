"مجموعة المعارف" والنادي السعودي لرأس المال البشري يسلّطان الضوء على القيادة والمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية

وفي هذا الصدد، قال موسى الفوزان، المدير التنفيذي للمجموعة في المملكة العربية السعودية: "سعداء بالنجاح الذي حققته الفعالية والإقبال الواسع على خدمات مجموعة المعارف في المملكة، يعكس هذا الإقبال الوعي المتزايد للشركات وقياداتها بالخدمات المحورية التي تقدمها المجموعة ودورها في دعم الأفراد في المؤسسات لمواكبة التغيّر والاستفادة من الفرص التي يتيحها، ونحن فخورون في مجموعة المعارف أن نكون من أولى الشركات التي توفر الحلول والخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات والأفراد بحسب احتياجاتهم الخاصة".