في نسختها العاشرة.. انطلاق آخر مراحل التحكيم في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

وبيّن "المسعودي" أن أعمال اللجنة تسير في آلية موحدة وفق ما ورد في الدليل التفسيري للجائزة في النسخة العاشرة، والتي اتسمت بوضوح المعايير المحكمة وتعزيز تكافؤ الفرص بين المعلمين المرشحين للجائزة؛ حيث تنطلق مراحل التحكيم بعد رفع ملفات المعلمين والمعلمات المتقدمين على الموقع الإلكتروني للجائزة في برنامج زمني محدد مسبقًا، تبدأ من مكاتب التعليم ثم إدارة التميز المؤسسي التابع لتعليم جدة، ثم مرحلة التحكيم الثالثة والتي تقع مسؤوليتها على الجامعات المشاركة، ويتم من خلالها تحكيم التجربة ومقابلة المتأهلين في لقاءات مباشرة ومناقشتهم في التجربة؛ للتأكد من تميزها وإمكانية تطبيقها، وأن المتأهل هو الذي خطط لها وبذل الجهد في تصميمها وتفعيلها ومدى تأثيرها في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.