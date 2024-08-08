رئيس البرلمان العربي: السعودية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العمل العربي المشترك

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن المملكة تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان أصدره رئيس البرلمان العربي عقب استقبال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر له اليوم بمقر الوفد في القاهرة.
ونوه رئيس البرلمان العربي بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تجاه القضايا العربية خصوصًا الفلسطينية وما يبذله من جهود مقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
وأعرب "العسومي" عن سعادته بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتسليم سموه وسام القائد الذي يُعد أرفع الأوسمة التي يمنحها البرلمان العربي للقادة العرب، وذلك تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.
من جانب آخر، أكد السفير المطر دعم المملكة للبرلمان العربي، منوهًا بدوره في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية للأسهام في حل القضايا العربية.