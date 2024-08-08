رئيس البرلمان العربي: السعودية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العمل العربي المشترك

وأعرب "العسومي" عن سعادته بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتسليم سموه وسام القائد الذي يُعد أرفع الأوسمة التي يمنحها البرلمان العربي للقادة العرب، وذلك تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.