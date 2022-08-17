"مدارس المتقدمة" تستعد للعام الدراسي الجديد بافتتاح 4 مجمعات تعليمية في الرياض والجوف

تستعد شركة المدارس المتقدمة لافتتاح أربعة مجمعات تعليمية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، ثلاثة منها في مدينة الرياض، بينما يقع الرابع في مدينة الجوف.
وستدشن الشركة الرائدة في المجال التعليمي، مجمع المتقدمة الأهلي بحي العارض، ومجمع المتقدمة الأهلي بحي الملقا، ومجمع المتقدمة العالمي بحي حطين للطفولة المبكرة، ومجمع المتقدمة الأهلي والعالمي بمدينة الجوف.
وكان المجلس التنفيذي لمديري مجمعات المدارس المتقدمة قد عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن الحقباني، للوقوف على متطلبات العام الدراسي الجديد كافة وجاهزية المجمعات لاستقبال الطلاب، والتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كما ناقش المجلس استعدادات هذه المدارس الجديدة وخطتها الدراسية، إضافةً إلى مجمعات الشركة بالرياض والأحساء والخرج ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الحقباني جاهزية المدارس الجديدة وبقية المجمعات، مشددًا على توفير سبل الراحة كافة للطلاب مع البيئة الصفية المحفزة.
وأشار الحقباني إلى أن أولياء الأمور شركاء في النجاح، مشددًا على ضرورة التواصل الجاد معهم والأخذ بعين الاعتبار جميع مقترحاتهم لما فيه مصلحة الطلاب.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على الاهتمام بالكادر التعليمي والأكاديمي بالمجمعات، مع تهيئة مقرات القبول والتسجيل لاستقبال أولياء الأمور بصورة تليق بمكانة المتقدمة وعملائها، موجهًا التحية والتقدير لجميع العاملين بالمجمعات بالقبول والتسجيل على جهودهم خلال الفترة الماضية.
وتستقبل "المتقدمة" الاستفسارات والتسجيل على رقم خدمة العملاء 920012991، كما تستقبل التسجيل إلكترونيًّا على الرابط https://crm.msc.edu.sa/public/register .
يذكر أن شركة مدارس المتقدمة تضم 28 مجمعًا تعليميًّا في المملكة يمكن معرفة مواقعها على الخارطة من خلال الرابط https://t.co/galLfO28ZA .