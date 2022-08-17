"مدارس المتقدمة" تستعد للعام الدراسي الجديد بافتتاح 4 مجمعات تعليمية في الرياض والجوف

وكان المجلس التنفيذي لمديري مجمعات المدارس المتقدمة قد عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن الحقباني، للوقوف على متطلبات العام الدراسي الجديد كافة وجاهزية المجمعات لاستقبال الطلاب، والتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.