"شؤون الأسرة": 11% من الأطفال يعانون اضطرابات المزاج لعدم وجود الصديق المناسب

أوضح مجلس شؤون الأسرة أن الصداقة تُساهم في تطوير النمو النفسي والحركي والاجتماعي لدى الطفل وتدعم شعوره الإيجابي تجاه نفسه والآخرين.
وأضاف المجلس في إنفوجرافيك بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، أن هناك 11% من الأطفال يعانون من اضطرابات المزاج، ومن أبرز مسببات الحزن لديهم عدم إيجاد صديق مناسب للعب معه، وفقدان شخص عزيز عليهم.
وكشف المجلس عن أبرز الممارسات التي تساهم في تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال؛ منها مساعدة الطفل على إيجاد صديق من خلال تعزيز مهاراته الاجتماعية، وتحفيزه على مشاركة هواياته ونشاطاته مع أصدقائه.