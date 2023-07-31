"شؤون الأسرة": 11% من الأطفال يعانون اضطرابات المزاج لعدم وجود الصديق المناسب

وأضاف المجلس في إنفوجرافيك بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، أن هناك 11% من الأطفال يعانون من اضطرابات المزاج، ومن أبرز مسببات الحزن لديهم عدم إيجاد صديق مناسب للعب معه، وفقدان شخص عزيز عليهم.