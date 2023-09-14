مشروع تجريبي لاستخدام المياه منخفضة الملوحة شرق محافظة الليث

وتأتي هذه الدراسة سعيًا لتطوير أنظمة إنتاج زراعي مناسبة وبديلة وملائمة للظروف البيئية من خلال الاستغلال الأمثل لكفاءة الموارد الطبيعية المتاحة من التربة والمياه المنخفضة النوعية، وسعيًا لتحقيق الأمن الغذائي؛ لما لها من آثار اقتصادية عظيمة تتمثل في الاستفادة من مساحات هائلة من الأراضي المتأثرة بالملوحة والمياه المالحة في زيادة الإنتاجية الزراعية.