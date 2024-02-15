"المطرية الـ8" مستمرة .. "الحصيني" عن "طقس نهاية الأسبوع": حرارة ترتفع ثم تتهاوى

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس في لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس، يتوقع إن شاء الله خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع بدءًا من اليوم الخميس، ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين ٥ إلى ٧ درجات مئوية عما سجلته الأيام الماضية لمدة يومين؛ لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا في وسط وغرب وشرق المملكة، وتبقى الشمالية كما هي بسبب أنها تقع تحت تأثير كتلة أصلها قطبي.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه على منصة "إكس" أنه يتوقع من السبت المقبل تسرب هواء أصله قطبي ولذلك يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 5 إلى 8 درجات مئوية على معظم المناطق -إلا أن يصرفها الله- وبالتالي عودة الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا مع الاعتدال نهارًا.
وأضاف: "رياح نشطة على فترات، ومتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ خلال الـ48 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت على أجزاء متفرقة من الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية والشرقية.
وتابع: الأمطار متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ونشاط في الرياح، فيما تمتد إلى الإمارات وعُمان والعراق وشرق المتوسط.. والله أعلم.