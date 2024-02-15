"المطرية الـ8" مستمرة .. "الحصيني" عن "طقس نهاية الأسبوع": حرارة ترتفع ثم تتهاوى

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس في لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس، يتوقع إن شاء الله خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع بدءًا من اليوم الخميس، ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين ٥ إلى ٧ درجات مئوية عما سجلته الأيام الماضية لمدة يومين؛ لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا في وسط وغرب وشرق المملكة، وتبقى الشمالية كما هي بسبب أنها تقع تحت تأثير كتلة أصلها قطبي.