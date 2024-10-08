أمام مؤتمر الأمم المتحدة بمدريد.. "الخريجي" يُجدِّد إدانة السعودية للإرهاب بأشكاله وصوره كافة

وألقى الخريجي كلمة، أعرب فيها عن ترحيب السعودية بالجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربًا عن شكر السعودية لإسبانيا على استضافة هذا المؤتمر، الذي يؤكد التزام الجميع بمكافحة هذه الآفة، واجتثاثها من جذورها؛ فهي تهدد الجميع، وتتبرأ منها كل الأديان والأعراق.