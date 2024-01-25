لا لـ"الرملي" مع هذه الهبّات.. نصائح من المسند قبل "التخطيط للكشتة": هنا أهون!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "إذا كانت هبّات الرياح شديدة، وأسرع من 30 كلم في الساعة، وأنت في موقع رملي، أنصح بعدم الكشتة، وإن كُنت في منطقة جبلية، أو صخرية (قد) يكون الأمر أهون.. ولك الخيار".