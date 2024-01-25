لا لـ"الرملي" مع هذه الهبّات.. نصائح من المسند قبل "التخطيط للكشتة": هنا أهون!
دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إلى التعرف على سرعة الرياح قبل التخطيط للكشتة، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح أهم عنصر جوي خاصة هبّاتها.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "إذا كانت هبّات الرياح شديدة، وأسرع من 30 كلم في الساعة، وأنت في موقع رملي، أنصح بعدم الكشتة، وإن كُنت في منطقة جبلية، أو صخرية (قد) يكون الأمر أهون.. ولك الخيار".
وأشار إلى أن "تحديد سرعة معينة للرياح من أجل أن تكشت أو تمكث في بيتك متغيرة وتعتمد على عوامل كثيرة؛ منها: طبيعة الأرض، ودرجة الحرارة، ونسبة الغطاء النباتي، وتفكك التربة، ووجود مصدات كالجبال وغيرها، ورطوبة التربة... إلخ".
ونصح "المسند" بالاعتماد على أحد البرامج أو التطبيقات المجانية التي يمكن الاعتماد عليها لرصد سرعة الرياح وفق اليوم المستهدف للكشتة، وفي ساعات النهار خاصة من 11ص حتى 4م.