توجيه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الغشّ في التجارة وضرر الاحتكار

ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم؛ اتِّساقًا مع رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات التي يَحسُن تنبيه المصلّين إليها، ومنها ما يتعلّق بتعاملاتهم في البيع والشراء، وبيان حرمة الغشّ في التجارة وغيرها، وتحريم الاحتكار، والإضرار بالناس في المبالغة بالأرباح.