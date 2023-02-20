توجيه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الغشّ في التجارة وضرر الاحتكار

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، عن التحذير من الغشّ في التجارة وغيرها، وتحريم الاحتكار والإضرار بالناس في المبالغة بالأرباح.
ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم؛ اتِّساقًا مع رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات التي يَحسُن تنبيه المصلّين إليها، ومنها ما يتعلّق بتعاملاتهم في البيع والشراء، وبيان حرمة الغشّ في التجارة وغيرها، وتحريم الاحتكار، والإضرار بالناس في المبالغة بالأرباح.
وتضمّن التعميمُ التأكيدَ على تضمين الخطبة المحاورَ التاليةَ: التحذير من الغش في التجارة وغيرها، ومن ذلك التلاعب بالمنتجات والسلع، وبيان حرمة ذلك، والاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية، والحثّ على السماحة في البيع والشراء، وعدم الإضْرار بالناس في المبالغة بالمكاسب، وبيان حرمة احتكار السلع وعدم مراعاة أحوال الناس.
وشدّد التعميم على التأكيد على بيان خطورة التستُّر التجاري والأضرار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المترتّبة على هذه الجريمة، وأثرها على الفرد والمجتمع، كما شدَّد على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات الحكومية؛ لحفظ حقوق ومصالح الناس والمجتمع.